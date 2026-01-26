アメリカ中西部で今月、移民当局が発砲し、相次いでアメリカ人が亡くなった事件を受け、元大統領のオバマ氏とクリントン氏がともに政権の姿勢を批判し、抗議を続けるよう訴えました。オバマ元大統領は25日、夫人と連名で、週末にアメリカ人男性が移民当局によって射殺された事件を受けて、「すべての国民にとって、我々の核心的な価値観の多くが、ますます攻撃にさらされているという警鐘となるべきだ」と忠告。移民当局の捜査手法