３月のＷＢＣ日本代表に選出されている巨人の大勢投手（２６）が２６日、Ｇ球場で自主トレを行い、ＷＢＣ球を使用して練習を行った。１月に入ってから、ブルペン入りする際に使用してきたが、キャッチボールではＮＰＢ球を使用することがほとんどだった。「やっぱり滑るので、感覚的にもちょっと合わないところがあった。指先、小手先で、自分自身を変えたりして投げないといけなかったので、気持ちよく投げれなかったので。寒