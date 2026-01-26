３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバー１０人が発表された。残るは１枠となり、先発ローテーションが見えてきた。先発３本柱を形成するのは、ドジャース・山本由伸投手（２７）、オリオールズからＦＡの菅野智之投手（３６）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）のメジャー組が有力とみられる。井端監督はＷＢＣ球やピッチクロックなどのルールに慣れたメジャーリーガー