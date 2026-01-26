明治安田生命保険は26日、販売代理店への出向者による情報持ち出しを39件確認したと発表した。代理店4社から、競合する生保商品の販売実績などの情報を持ち出していた。同様の不祥事は日本生命保険や第一生命保険でも判明しており、業界として再発防止が求められそうだ。明治安田によると、持ち出しは2022年5月から24年8月にかけ発生した。出向者と、明治安田側で情報を受け取っていた社員の計10人が関わっており、今後処分を