栃木県警那須塩原署は２４日、那須町寺子乙、県議の小林達也容疑者（５８）を道路交通法違反（酒気帯び運転、事故不申告）の疑いで逮捕した。「酒気帯びの認識はなかった」と容疑を一部否認している。発表によると、小林容疑者は同日午前３時５分頃、那須町高久甲の県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転。中央分離帯とガードレールに衝突する事故を起こしたが、速やかに警察に報告しなかった疑い。同署によると、小林容疑