江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、26日が4日目。初日選抜メンバーの高憧四季（26＝大阪）は、3日目まで2度の5着大敗を喫するなどポイントを思うように積み上げられず得点率17位タイと圏外だった。4日目1回乗りの9Rは絶好の1枠。アドバンテージを最大限に生かして逃げ切りシリーズ3勝目。何とか予選9位で準優勝戦へ駒を進めた。コンビを組む56号機に「乗り心地はいい。今シリーズはスタートを