女優の冨士眞奈美（88）と女優の加賀まりこ（82）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。交流の一端を話した。60年来の親友同士という2人。冨士の自宅に加賀がよく遊びにきていたという。冨士は加賀が「下から大きな声で『冨士眞奈美〜』って呼ぶの。それだから近所中に聞こえちゃうの」と話した。そうやって冨士の自宅に行った加賀は「おなかすいた、っていうのね。まるでだんなのようにすごしてい