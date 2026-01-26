３月のＷＢＣで２連覇を目指す日本代表の井端弘和監督（５０）が２６日、追加メンバー１０人を含む２９人の代表選手を発表。残りは１人となった。山本由伸投手（２７＝ドジャース）、岡本和真内野手（２９＝ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（２５＝ホワイトソックス）、鈴木誠也外野手（３１＝カブス）らが追加選出。これですでに発表されていた大谷翔平投手（３１＝ドジャース）らを含め、歴代最多のメジャー８選手が出場す