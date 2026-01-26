ENHYPEN¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î±þ±ç¥à¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£1·î26Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤Î3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMANIFESTO¡§DAY 1¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ØSHOUT OUT¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¥Á¡¼¥à¥³¥ê¥¢¤Î¸ø¼°±þ±ç²Î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢Ìë¤ÎÂçºå¤ÇÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¡ØSHOUT OUT¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ½é¤á¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¹âÍÈ´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£