株式会社ブルボンは、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した“抹茶フェア”商品として、ミニバームロール、ブランチュール、ミニルマンド、エリーゼ、ロアンヌの5品で宇治抹茶味を展開する。軽く火入れをした京都府産焙煎宇治抹茶を使用し、抹茶の心地よい苦味と香ばしく奥深い風味が楽しめる。1月27日（火）より期間限定で新発売。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売され、価格はオープンプライス。【画像を見る】宇