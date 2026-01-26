セブン‐イレブンは、名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を展開するエスワイフードと初めて商品を共同開発し、2026年1月30日から東海エリアの3県(愛知県、岐阜県、三重県)で「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を開催する。「世界の山ちゃん」の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開。さらに、