衆院選岡山3区 27日の衆院選公示を前に、岡山県では4つの小選挙区に合わせて15人が立候補を予定しています。 岡山1区に立候補を予定しているのは、自民党前職の逢沢一郎さん（71）、中道改革連合新人の原田謙介さん（39）、国民民主党新人の原紘志さん（44）、共産党新人の住寄聡美さん（42）、参政党新人の山本安音さん（26）です。 岡山2区に立候補を予定しているのは、自民党前職の山下貴司さん（60）、中道