資料マスク 香川県教育委員会によりますとインフルエンザの影響で、1月27日から、香川県内の小中高校10校(小学校7・中学校2・高校1)が学級・学年閉鎖の措置を取ります。地域別では、高松市5校、坂出市2校、丸亀市・さぬき市・まんのう町で各1です。