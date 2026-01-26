この冬一番の寒波に見舞われる中、FBSの取材班が向かったのは福岡県宇美町の三郡山（さんぐんさん）、標高724メートルに位置する通称、難所ヶ滝（なんしょがたき）です。 まるで滝がそのまま凍り付いたかのようですが、これは雨水や雪解け水が岩を伝いながら凍った「つらら」です。高さは20メートルに及びます。寒気が強まる時期だけ姿を現す、寒さが作り上げた圧巻の芸術品です。 取材した26日、多くの登山客が