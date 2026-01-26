週明け２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３．５６ポイント（０．０９％）安の４１３２．６１ポイントと４日ぶりに反落した。様子見ムードが漂う流れ。中国発の新規買い材料に乏しい中、経済や政策の動向を見極めたいとするスタンスが強まっている。中国ではあす２７日に１２月の中国工業企業利益、３１日に１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩなどが公表される。今月公表された１２月の月次経