粧美堂は1月26日、同社が販売している「コロロ うるおいハンドクリーム」について、誤飲や誤食に注意するよう呼びかけました。見た目が菓子に似ていることから、食品と間違えてしまう可能性があるとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この商品は、UHA味覚糖の人気グミ「コロロ」をモチーフにしたハンドクリームで、2025年11月から販売されています。菓子のパッケージイメージを活かしたデザイン