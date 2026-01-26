中国石油天然気集団公司（CNPC）は1月26日、中国北西部の新疆ウイグル自治区にある同社傘下の独山子石油化学で、「産業の黄金」と呼ばれる高級素材であるポリオレフィンエラストマー（POE）の量産が始まったことを明らかにしました。このことにより、中国の太陽光発電などの戦略的新興産業におけるPOEの輸入依存が有効に緩和されました。POEはプラスチックの加工性とゴムの高い弾性を兼ね備えた独特な性能を持つ高機能素材であり、