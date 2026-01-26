札幌は１月２５日、２４時間降雪量が５４センチとなり、１月の観測史上最大の大雪に見舞われました。一夜明けた２６日もＪＲや路線バスが運休し、物流も滞るなど生活に大きな影響が出ています。（向山記者）「札幌市北区です。車道は車１台がようやく通れるほどの道幅となっています。身長をこえる雪山ができています」２６日朝の札幌市北区の住宅街です。道路脇に積みあがった雪山で車道の幅はかなり狭くなっています。市民も２６