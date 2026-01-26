セクハラ問題で前福井県知事が辞職したことに伴う知事選挙は、25日に投開票が行われ、新人で無所属の石田嵩人さん35歳が当選しました。現職としては、全国最年少知事の誕生となりました。新人3人の争いとなった福井県知事選挙は、元外務省の職員・石田嵩人さんが元副知事の山田賢一さんを4300票余りの差で退け、初当選を果たしました。石田さんは、福井市出身の35歳、現職の知事としては全国最年少です。一夜明け、会見に臨んだ石