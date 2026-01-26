巨人・西舘勇陽投手（２３）が２６日、ジャイアンツ球場での自主トレを打ち上げた。今オフは花巻東の大先輩であるエンゼルス・菊池雄星投手（３４）に弟子入り。１月からは山崎伊織投手（２７）、赤星優志投手（２６）らとともに自主トレに励んでいた。昨季は１５登板（７先発）で２勝３敗、防御率４・２２。今季は則本昂大投手（３５）や板東湧梧投手（３０）、ドラ１の左腕・竹丸和幸投手（２３）といった新戦力が続々と加