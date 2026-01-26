ミュージシャンの清春が大物ミュージシャンとの２ショットを披露し、話題を呼んでいる。２６日にインスタグラムで「２０２６．１.２５ 歌もムードも恐ろしく素晴らしいかった。流石ＨＹＤＥくんだと」とつづると、４人組ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥとの２ショットを公開。「少し早いけど誕生日おめでとうね！」と続け、２９日に５７歳になるＨＹＤＥの誕生日をお祝いした。ＨＹＤＥも自