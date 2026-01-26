お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、タレントの藤本美貴が６歳になった次女の誕生日をお祝いした。２６日にインスタグラムで「待ちに待った６歳のお誕生日おまめちゃんもテンション上がってなんだか朝から照れくさそうでした」と書き始めた藤本。「６歳かぁ〜あっという間にに大きくなるなぁ〜うれしいけど寂しいこれからも失敗を恐れずにマイペースに沢山のことにチャレンジして欲しいな」と続け、誕生日を祝う