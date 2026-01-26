きょう1月26日は「文化財防火デー」です。国宝・霧島神宮では、最新の防火設備を使った防火訓練が行われました。 国宝・霧島神宮で26日行われた防火訓練。1949年1月26日、法隆寺の金堂が延焼し、壁画が焼けたことを受け、文化財を火災などの災害から守ろうと制定された「文化財防火デー」に合わせて実施されました。 26日は、社殿から火が出たとの想定で神職らが参加し、女性1人でも操作しやすい軽くて反動が小さい