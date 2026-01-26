定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから寒くなるにつれて、恋しくなるのが鍋料理ですよね。鶏肉で水炊き風の鍋や、冬においしいぶりやたらの鍋も作りますが、断然出番が多いのが豚しゃぶ鍋。そのいちばん簡単なバージョンがこのレシピです。ねぎを切るだけで作業はほぼ終わり。水＋削り節の