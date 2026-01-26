国公立大学の一般入試の2次試験の願書の受け付けが26日に始まりました。福岡県内の大学にも早速、願書が届いています。 福岡市西区の九州大学伊都キャンパスでは、届いた願書に記入漏れがないかなどを職員が確認していました。九州大学の一般入試の募集定員は、前期と後期合わせて、12の学部で2226人です。願書の受け付けは2月4日までで、前期日程は2月25日から、後期日程は3月12日に試験が行われます。■九州大学 入試課・嶋田