２６日の東京株式市場は、急速な円高進行を受けて先物売りが加速。主力株に下押し圧力が掛かり、日経平均の下げ幅は一時１１００円を超えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比９６１円６２銭安の５万２８８５円２５銭と３日ぶり大幅反落。プライム市場の売買高概算は２２億５０６０万株、売買代金概算は６兆３８９３億円。値上がり銘柄数は１５６、対して値下がり銘柄数は１４２１、変わらずは２４銘柄だった。 米当