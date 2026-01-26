陸上自衛隊で性被害を受けたとして、元自衛官の五ノ井里奈さんが元隊員と国を相手取り、損害賠償を求めた裁判。五ノ井さんはきょう会見を行い、全員と和解が成立したと明らかにしました。五ノ井里奈さん「民事訴訟は本日、一つの区切りを迎えます。これは終わりではありません。ようやく自分の人生を自分の足で歩き出すためのスタートだと思っています」元陸上自衛官の五ノ井里奈さんは、福島県の郡山駐屯地に所属していた際に、隊