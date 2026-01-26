去年販売された東京23区の新築マンションの平均価格が1億3600万円を超え、過去最高を更新しました。【映像】東京23区の新築マンションの様子不動産経済研究所によりますと、去年1年間の東京23区の新築マンション平均価格は、前の年より21.8％高い、1億3613万円でした。1億円を超えるのは3年連続です。建設費の高騰や、タワーマンションなど高額物件が多く販売されたことが要因です。首都圏での平均価格も前の年より17.4％上