■ノルディックスキー・ジャンプ男子団体フライング世界選手権（26日、ドイツ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催スキージャンプ男子のフライング世界選手権団体が日本時間26日にドイツで行われ、日本が1569.6点をマークし、史上初の優勝を飾った。日本チームは小林陵侑（29、TEAM ROY）、二階堂蓮（24、日本ビール）、中村直幹（29、Flying Laboratory SC）のミラノ・コルティナ五輪代