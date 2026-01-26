三国ボートのスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は最終日の26日、第12Rで優勝戦が行われ、中山翔太（22＝三重）がイン逃げでV。正月戦の津に続いて今年早くも2度目の優勝を飾った。スタートした瞬間はヒヤッとした。三国ルーキー連覇を狙って2コース前田がコンマ12の踏み込み。対するイン中山はコンマ21で後れを取った。「これはヤバい…と。捲られると思ったけど、エンジンを信じて行きました」。