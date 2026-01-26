広島が２６日、２月１日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。１軍メンバーにはドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）を含む新人４人が名を連ねた。一方で常広、末包、野間、大盛らが２軍スタートとなった。新井監督は「若手もベテランも関係なく、みんなに競争してもらおうというメンバーにした」と語った。１軍キャンプは２月１日から１２日まで宮崎県日南市で行われ、１４日から２５日までは沖縄県沖縄市