モト冬樹（74）が25日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時40分）に出演。愛車にかけたこれまでの金額を明かし、スタジオを驚かせた。番組の企画はお金にまつわるエピソードトークをして総額10億円を目指すというもの。共演した三上悠亜、藤田ニコルがリフォームなどの金額を発表した流れに冬樹は「俺も工事関係で…頭の」と自身の頭髪について語った。冬樹は「養毛剤をね、今までいくら使ったか」と話出すと、スタジオ