AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。FW道脇豊(ベフェレン→福岡)は先発2試合を含む全試合に出場。最前線でチャンスを作り、グループリーグ第1節・シリア戦(○5-0)ではPKによるゴールを記録した。準々決勝・ヨルダン戦(○1-1/PK4-2)のPK戦では、相手GKに止められながらもボールが着地後にゴールに転がり込むという気迫のゴールで、チーム