AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。MF嶋本悠大(清水)は先発2試合を含む全試合に出場。右インサイドハーフで攻守のバランスを取った。準決勝・韓国戦では後半39分までプレー。迫力のあるハードワークで、大一番の勝利に大きく貢献した。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。─アジア制覇をした感想