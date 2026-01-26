1月25日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第19節の13試合が開催された。上位混戦の東地区では、宇都宮ブレックスとレバンガ北海道の首位攻防戦のGAME2が行われた。24日のGAME1は18点差で敗れた宇都宮が、第1クォーターから真っ向勝負の点の取り合いでリードを奪う。しかしその後は逆転されるなど一進一退の攻防が続き、試合の行方は延長戦へ。ここで