ファナックは２６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比６．５％増の６２３３億１２００万円、最終利益は同１３．７％増の１１６８億６２００万円となった。ファクトリー・オートメーション（ＦＡ）が中国において、ロボットが米州と中国において堅調に推移した。工場の稼働が向上したことも寄与する。 ２６年３月期の業績予想につい