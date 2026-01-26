[1.25 トルネオ・アペルトゥーラ第1節 アルヘンティノス 1-0 サルミエント]アルヘンティノス・ジュニアーズ所属のFW貴田遼河が25日、アルゼンチンのトルネオ・アペルトゥーラ(リーグ前期)第1節でベンチ入りし、後半28分から途中出場でピッチに立った。名古屋グランパスからの期限付き移籍3年目、待望のトップチームデビューを果たした。2005年生まれの貴田は東京ヴェルディジュニアからFC多摩を経て、名古屋U-18でプレーしてい