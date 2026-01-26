日経平均株価 始値53023.28 高値53138.67 安値52656.00 大引け52885.25(前日比 -961.62 、 -1.79％ ) 売買高22億5060万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆3893億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、下げ幅一時1100円超 ２．急速な円高で先物売り加速 ３．プライム銘柄の8割が値