北海電工 [札証] が1月26日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の29億円→41.5億円(前期は36.5億円)に43.1％上方修正し、一転して13.6％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.7億円→29.2億円(前年同期は26.9億円)に74.7％増額し、一転して8.5％増益