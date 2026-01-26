メタプラネット [東証Ｓ] が1月26日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終損益は766億円の赤字(前の期は44.3億円の黒字)に転落する見通しと発表した。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の47億円→62.8億円(前の期は3.5億円)に33.8％上方修正し、増益率が13倍→18倍に拡大し、従来の20期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年12月期第４