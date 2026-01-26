野球日本代表の侍ジャパンが26日、WBCメンバー第3弾を発表しました。カブスの鈴木誠也選手やホワイトソックスに入団が決まった村上宗隆選手など4人のメジャー選手を含めた10選手が新たに選出されました。2選手に加え大谷翔平選手、佐藤輝明選手、岡本和真選手など強打者が名前を連ね、1人のぞきメンバーがそろった侍ジャパン。気になる打順について質問が飛びます。特に、大谷選手は2023年の前回大会で7試合全てで【3番】を務めま