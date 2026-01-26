野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンの追加メンバーを発表し、MLB・ホワイトソックスの村上宗隆選手のコメントを公開しました。村上選手はオフにポスティングシステムを利用しホワイトソックスへ入団。ヤクルト在籍時の2022年にはプロ野球史上最年少(22歳)で三冠王にも輝いた、日本球界屈指のスラッガーです。2023年に行われた前回のWBCでもメンバー入りし、準決勝のメキシ