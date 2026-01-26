企業の法定雇用率2.7％達成の見込み企業に法律で障害者雇用を義務付けている雇用割合（法定雇用率）が今年7月に2.7％に引き上げられることに関し、達成が「困難」「やや困難」と感じている企業が計52.6％だったことが26日、障害者雇用支援事業の「パーソルダイバース」（東京）の調査で分かった。社内の理解促進や受け入れ環境の整備が課題となりそうだ。障害者雇用促進法は、国や自治体、企業に一定割合以上の障害者を雇うよ