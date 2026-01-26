日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは２６日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる侍ジャパンの宮崎事前合宿（２月１４〜２４日）に巨人やヤンキースで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が選手を激励に訪れることが決まったと発表した。松井氏が来訪する日程や詳細は後日発表する。侍ジャパンの井端和弘監督は「今回はこのような形で宮崎に来てくだ