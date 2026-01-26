ギネス世界記録の公式認定証を贈呈された玉鷲＝26日、両国国技館大相撲の幕内玉鷲が更新を続ける初土俵からの通算連続出場が「大相撲最多連続出場」としてギネス世界記録に認定され、26日に東京・両国国技館で公式認定証の贈呈式が行われた。この日に合わせて、モンゴルから両親と姉を招いた41歳の大ベテランは「世界から勲章をもらった。感謝の気持ちだ。ずっと頑張ってきて良かった」と感慨もひとしおだった。玉鷲は2024年秋