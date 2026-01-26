お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が26日、キャスターを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。朝のルーチンを明かした。華丸は「カーテンを開ける」「コンタクトは必ず左目から」「腕立て伏せ」「アーモンド5粒と高カカオのチョコ半かけ」と紹介。腕立て伏せについては、家で40回、同番組の収録でNHKを訪れてから40回と、計80回行うという。「（腕立て伏せは）嫌々やってる。大嫌い」というが、