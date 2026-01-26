登山家の野口健氏（52）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ミス日本コンテスト」でグランプリを獲得した長女の絵子さんを祝福した。絵子さんはこの日行われた「第58回ミス日本コンテスト2026」で「ミス日本グランプリ」と「ミス日本『海の日』」をダブル受賞した。野口は「絵子さん((((；゜Д゜)))))))」と驚きを顔文字で表現すると、続く投稿で「おめでとう。よう頑張ったね。ただ、これでしばらく一緒にヒマラヤには行け