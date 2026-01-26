現役時代に日本ハム、巨人、中日でプレーした小笠原道大氏（52）が、元巨人の槙原寛己氏のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」に出演。巨人移籍時のエピソードを振り返った。日本ハム時代、ひげがトレードマークだった小笠原氏。入団会見ではきれいにひげをそった姿で登場し、当時の野球ファンを驚かせた。「常に紳士たれ」がモットーとされる巨人軍。槙原氏が「（ひげをそれと）言われたんですか？」と質問すると、小笠原