大相撲の幕内玉鷲（４１）＝片男波＝が２６日、東京・両国国技館でギネス世界記録認定証の贈呈式に臨んだ。今年初場所までで１７６３回に伸びた「大相撲最多連続出場」の認定証を受け取り「本当にずっと頑張って良かった。うれしく思います」と喜んだ。昨年の冬巡業中で友人からギネス記録に掲載されていることを伝えられた。「嘘でしょ？って。手に持って、やっと信じてます」と喜んだ。２４日にモンゴルから来日した父バト