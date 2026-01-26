元SKE48で元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が25日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時40分）に出演。マンションの工事費の総額を明かし、スタジオを驚かせた。番組の企画はお金にまつわるエピソードトークをして総額10億円を目指すというもの。三上は「引っ越したお家の中の内装リフォームをして、それが2000万円」と告白した。有吉弘行は「自分のマンションの内装工事？」と聞くと、三上は「そうです」と答えた